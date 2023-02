https://it.sputniknews.com/20230204/medvedev-mette-in-guardia-kiev-non-ci-saranno-negoziati-in-caso-di-attacchi-contro-la-crimea-16961645.html

Medvedev mette in guardia Kiev: "non ci saranno negoziati" in caso di attacchi contro la Crimea

In caso di attacchi dell'Ucraina alla Crimea, "non ci saranno negoziati", ci saranno solo attacchi di rappresaglia in tutto il territorio controllato da Kiev... 04.02.2023, Sputnik Italia

"Non ci saranno negoziati in questo caso, ci saranno solo attacchi di rappresaglia. Tutta l'Ucraina rimasta sotto il dominio di Kiev brucerà", ha detto Medvedev, rispondendo alla domanda se la Russia sarebbe costretta a negoziare con l'Ucraina in caso di attacchi contro la Crimea.Medvedev ha spiegato che la Russia non si pone alcuna restrizione e, a seconda della natura delle minacce, è pronta a utilizzare tutti i tipi di armi "in conformità con i nostri documenti dottrinali, compresi i Fondamenti della deterrenza nucleare". "Posso assicurarvi: la risposta sarà rapida, dura e convincente", ha aggiunto il funzionario.

