L'Ungheria è contro l'ampiamento dello spettro delle sanzioni anti-russe sui prodotti petroliferi

L'Ungheria è contro l'ampiamento dello spettro delle sanzioni anti-russe sui prodotti petroliferi

In Europa è probabile un aumento dei prezzi del diesel e una sua carenza dopo l'entrata in vigore delle sanzioni sui prodotti petroliferi russi il 5 febbraio...

"In Europa ci si può aspettare persino una carenza di diesel e un aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, poiché metà del fabbisogno di diesel dell'UE è ancora fornito da fonti russe. A seguito delle sanzioni, l'Europa è ora costretta ad acquistare prodotti da altri paesi più lontani, ad esempio importare prodotti indiani, mediorientali o cinesi, e questo significa acquistare prodotti petroliferi molto più lontani e più costosi, il che può causare instabilità dell'offerta", ha affermato il ministero in una nota.Il ministero ha ricordato che l'Ungheria era inizialmente contraria all'estensione delle sanzioni al settore energetico russo, poiché la maggior parte del petrolio arriva nel Paese dalla Russia attraverso l'oleodotto Druzhba.L'UE ha introdotto l'ottavo pacchetto di sanzioni anti-russe, che include sia nuove restrizioni economiche che elenchi ampliati di sanzioni personali. Tra le sanzioni economiche c'è l'introduzione di un quadro legislativo per determinare il prezzo massimo per il trasporto marittimo del petrolio russo verso paesi terzi.In risposta, la Federazione Russa ha vietato la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi se il contratto prevede direttamente o indirettamente un prezzo massimo. Allo stesso tempo, il decreto presidenziale prevede la possibilità di rilasciare permessi speciali.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia a causa dell'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo questi, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.La Federazione Russa ha ripetutamente affermato che la Russia risolverà tutti i problemi che l'Occidente le crea.

ungheria

