https://it.sputniknews.com/20230204/laviazione-statunitense-ha-abbattuto-il-pallone-spia-cinese-16962546.html

L'aviazione statunitense ha abbattuto il pallone-spia cinese

L'aviazione statunitense ha abbattuto il pallone-spia cinese

Il pallone aerestatico cinese che sorvolava gli USA è stato abbattuto dall'aviazione militare statunitense. 04.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-04T20:58+0100

2023-02-04T20:58+0100

2023-02-04T20:58+0100

usa

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10059036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454d9405807d423e37b768b3a10a0102.jpg

️Gli aerei dell'Aviazione militare statunitense avevano iniziato, nell'ultima ora, a volare vicino al pallone aerostatico mentre questo sorvolava i cieli della Carolina del Nord.L'Amministrazione dell'Aviazione Federale (FAA) aveva precedentemente confermato che lo spazio aereo in una serie di aree nel sud-est del Paese era stato chiuso per permettere al Pentagono di agire in sicurezza.Il pallone-spia è stato abbattuto sull'Atlantico e si ritiene che i detriti dovrebbero cadere nelle acque territoriali degli Stati Uniti d'America. Washington spera che l'apparato possa essere trovato per poterlo studiare.

https://it.sputniknews.com/20230203/pechino-definisce-inappropriate-le-speculazioni-usa-sul-presunto-pallone-spia-cinese-16958307.html

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cina