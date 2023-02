https://it.sputniknews.com/20230204/lalgeria-critica-le-sanzioni-canadesi-ai-media-russi-vanno-contro-gli-accordi-internazionali-16961771.html

L'Algeria critica le sanzioni canadesi ai media russi: vanno contro gli accordi internazionali

Le sanzioni del Canada contro i media e i giornalisti russi sono una violazione della libertà di parola, ha detto a RIA Novosti Riyad Khuveili, capo del... 04.02.2023, Sputnik Italia

"Le restrizioni contro i media nel loro complesso contraddicono gli accordi internazionali che affermano la necessità di rispettare la libertà di parola e il diritto dei popoli all'informazione, l'espressione di opinioni e l'affermazione della verità da varie fonti", ha affermato Riyad Khuwaili.Il capo del sindacato algerino ha sottolineato che il divieto delle attività dei media russi nei paesi europei e le sanzioni canadesi sono "una violazione della libertà di parola e la privazione degli europei del diritto di ricevere informazioni".Venerdì il Canada ha imposto sanzioni contro il gruppo mediatico Rossiya Segodnya, oltre a una dozzina di altre entità e 38 individui, accusandoli di diffondere "disinformazione e propaganda". Una riga separata nell'elenco delle sanzioni include anche RIA Novosti.L'ambasciatore russo in Canada Oleg Stepanov, commentando le nuove restrizioni di questo Paese, ha detto a RIA Novosti che qualsiasi sanzione non approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è legale in linea di principio, ma l'Occidente ha da tempo dimenticato il diritto internazionale, e che, secondo lui, la Russia risponde alle sanzioni.Dmitry Kiselyov, direttore generale del gruppo mediatico Rossiya Segodnya, ha dichiarato a RIA Novosti che le sanzioni canadesi contro i media e le figure culturali della Federazione Russa sono una continuazione dell'escalation, che non porterà a nulla di buono.Dmitry Gornostaev, vicedirettore capo del gruppo mediatico, che è capitato sotto le nuove sanzioni canadesi, ha anche notato in un'intervista a RIA Novosti che queste sanzioni sono motivo di orgoglio, è felice di essere nella stessa lista di Mikhail Boyarsky*.*Famoso attore e cantante russo

