I price cap sui prodotti petroliferi russi entrano in vigore nell'UE dal 5 febbraio

I limiti ai prezzi sui prodotti petroliferi russi nell'Unione Europea saranno in vigore a partire dal 5 febbraio con un periodo di transizione di 55 giorni, ha... 04.02.2023, Sputnik Italia

"Il limite di prezzo per i prodotti petroliferi sarà introdotto dal 5 febbraio 2023", si legge nella nota.L'UE ha concordato di fissare un prezzo massimo di 100 dollari al barile per i prodotti petroliferi russi scambiati a premio rispetto al greggio (ad esempio diesel e kerosene) e di 45 dollari per quelli scambiati a sconto (ad esempio nafta). La misura è stata adottata insieme al G7 e all'Australia."Questo include un periodo di 55 giorni per i prodotti petroliferi russi offshore acquistati a un prezzo superiore al limite, a condizione che vengano caricati su una nave nel porto di imbarco entro il 5 febbraio 2023 e scaricati all'ultimo porto di destinazione entro il 1° aprile 2023", spiega la Commissione Europea.Il 5 febbraio entrerà in vigore anche il divieto di importazione di prodotti petroliferi russi nell'Unione europea. È stato approvato dall'UE lo scorso anno come parte delle sanzioni.

