Francia valuta l'opzione dell'estensione della durata della vita dei reattori nucleari

La Francia intende estendere la durata delle sue centrali nucleari ad almeno 60 anni, ha fatto sapere l'Eliseo. 04.02.2023, Sputnik Italia

Venerdì il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto una riunione del Consiglio di politica nucleare (CPN) del paese."In vista di una produzione di energia elettrica carbon-free e competitiva a lungo termine, il CPN ha anche convalidato l'avvio di studi per preparare l'estensione della durata di vita delle centrali [nucleari] esistenti a 60 anni e oltre, a condizioni rigorose di sicurezza garantita dall'Autorità per la sicurezza nucleare", ha spiegato l'Eliseo a seguito dell'incontro di venerdì.Secondo i resoconti dei media francesi, la durata delle centrali nucleari in Francia è attualmente limitata a 40 anni.Nel febbraio dello scorso anno, Macron ha affermato che la Francia prevede di costruire sei nuovi reattori nucleari EPR2 entro il 2050 per garantire l'indipendenza energetica del Paese e garantire l'approvvigionamento di elettricità, contribuendo allo stesso tempo a raggiungere la neutralità del carbonio. Il presidente ha detto che la costruzione inizierà nel 2028, mentre il primo nuovo reattore dovrebbe essere lanciato entro il 2035.Venerdì il CPN ha passato in rassegna i principali temi relativi al programma di costruzione dei sei nuovi reattori nucleari EPR2. Secondo l'Eliseo, alla fine di febbraio si concluderà un dibattito pubblico sulla prevista costruzione dei sei nuovi reattori.A giugno, il CPN approverà il programma energetico pluriennale (PPE) della Francia per il periodo 2030-2035.

