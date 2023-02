https://it.sputniknews.com/20230204/blackout-a-odessa-per-via-di-un-guasto-a-una-sottostazione-elettrica-16960895.html

Blackout a Odessa per via di un guasto a una sottostazione elettrica

Blackout a Odessa per via di un guasto a una sottostazione elettrica

Odessa è completamente diseccitata a causa di un incidente in una sottostazione, anche parte della regione di Odessa è senza elettricità, ha riferito la... 04.02.2023, Sputnik Italia

In precedenza, le autorità cittadine hanno segnalato il secondo incidente in un giorno in un impianto di infrastrutture energetiche nella regione, a seguito del quale parte del centro regionale e degli insediamenti vicini sono rimasti senza elettricità."Oggi, il secondo incidente su larga scala in un giorno si è verificato presso la sottostazione di Ukrenergo. Pertanto, Odessa e parte della regione di Odessa sono temporaneamente diseccitate", ha affermato il canale Telegram di DTEK.I media locali sabato mattina hanno riferito di un'esplosione e della comparsa di una colonna di fumo nero nell'area di una delle sottostazioni alla periferia di Odessa.

