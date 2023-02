https://it.sputniknews.com/20230204/berlino-riconosce-mancanza-di-prove-del-coinvolgimento-della-russia-nelle-esplosioni-ai-nord-stream-16961911.html

Berlino riconosce mancanza di prove del coinvolgimento della Russia nelle esplosioni ai Nord Stream

Il procuratore generale tedesco Peter Frank ha affermato che al momento gli investigatori tedeschi non hanno prove che la Russia sia dietro le esplosioni ai... 04.02.2023, Sputnik Italia

"Al momento è impossibile provarlo, le indagini sono in corso", ha detto Frank. Con l'aiuto di due navi da ricerca, ha detto, sono stati prelevati campioni di acqua e suolo, nonché resti di condutture dai rispettivi siti di esplosioni situati nelle zone economiche esclusive di Danimarca e Svezia. Anche la scena dell'incidente è stata accuratamente documentata.In precedenza, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva affermato che la Germania non intendeva speculare sul tema del sabotaggio sui gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, senza prove. A sua volta, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha indicato che il capo del governo tedesco è stato costretto a scusarsi per la riluttanza di Berlino a pubblicare i dati dell'indagine sulle esplosioni del Nord Stream, sembra che la Germania abbia qualcosa da nascondere. Il diplomatico ha definito ambivalente la posizione di Berlino, le cui azioni reali sollevano dubbi sull'interesse a stabilire gli organizzatori e gli autori degli attacchi ai Nord Streams.

