63 militari russi tornano dalla prigionia in Ucraina

A seguito di un difficile processo di negoziazione, 63 militari russi sono stati rimpatriati dalla prigionia ucraina, ha affermato il ministero della Difesa. 04.02.2023, Sputnik Italia

Tutti i combattenti sono già in Russia. Ai militari viene fornita la necessaria assistenza psicologica e medica, nonché la possibilità di contattare i parenti.Questo è il secondo scambio di prigionieri nel 2023. L'8 gennaio, 50 combattenti sono stati rimpatriati dai territori controllati da Kiev.Dal 24 febbraio la Russia sta conducendo un'operazione militare speciale per “smilitarizzare e denazificare l'Ucraina”. Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Le Forze Armate russe hanno il compito di liberare il Donbass e garantire la sicurezza della Russia.

