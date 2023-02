https://it.sputniknews.com/20230203/usa-avrebbero-offerto-a-ucraina-di-cedere-alla-russia-il-20-del-territorio-in-cambio-della-pace-16958073.html

USA avrebbero offerto a Ucraina di cedere alla Russia il 20% del territorio in cambio della pace

03.02.2023

Il capo della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, William Burns, avrebbe suggerito all'Ucraina di cedere circa il 20 per cento del suo territorio alla Russia in cambio di un accordo di pace, ha scritto il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, citando fonti di alto livello ma anonime. Secondo il NZZ, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe incaricato il capo della CIA a metà gennaio di fare questa proposta a Mosca e a Kiev. Entrambe le parti, sempre secondo la pubblicazione, avrebbero rifiutato tale opzione. È solo dopo il fallimento della missione di Burns, che Biden avrebbe deciso di consegnare i carri armati Abrams all'Ucraina, secondo il giornale fondato nel 1780 a Zurigo.La notizia è stata smentita dal Cremlino.Lo statunitense Newsweek ha citato il vice portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Sean Davitt, il quale sostiene che l’articolo del NZZ "non corrisponde alla realtà".

