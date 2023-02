https://it.sputniknews.com/20230203/repubblica-centrafricana-verranno-prese-tutte-le-misure-per-indagare-morte-giornalisti-russi-16957960.html

Repubblica Centrafricana: verranno prese tutte le misure per indagare morte giornalisti russi

Repubblica Centrafricana: verranno prese tutte le misure per indagare morte giornalisti russi

I giornalisti russi Kirill Radchenko, Alexander Rastorguev e Orkhan Dzhemal vennero trovati morti il 30 luglio 2018. 03.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-03T08:03+0100

2023-02-03T08:03+0100

2023-02-03T08:03+0100

repubblica centrafricana

russia

giornalisti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/03/16957940_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_358518a5512d575b2b0378bb1b2c107e.jpg

Le autorità della Repubblica Centrafricana (RCA) stanno prendendo tutte le misure disponibili per indagare sull'uccisione di tre giornalisti russi nella repubblica nel 2018, nonostante la situazione di tensione nella regione, ha dichiarato a Sputnik l'Ambasciatore russo nella RCA Alexander Bikantov. I giornalisti russi Kirill Radchenko, Alexander Rastorguev e Orkhan Dzhemal vennero trovati morti il 30 luglio 2018. I tre giornalisti erano stati inviati nella RCA dall'Investigations Management Center, una testata giornalistica dell'oppositore russo Mikhail Khodorkovsky, per realizzare un filmato su un presunto gruppo militare privato legato al Cremlino che opera nel Paese. Bikantov ha dichiarato a Sputnik nel 2022 che i giornalisti sono stati presumibilmente uccisi dal gruppo di ribelli illegali 3R mentre si muovevano lungo una strada senza guardie. "Da parte nostra, solleviamo regolarmente questo problema nelle conversazioni con i funzionari al livello appropriato", ha detto Bikantov, aggiungendo che recentemente ha consegnato la seconda richiesta di assistenza legale nell'indagine da parte del Comitato Investigativo russo all'ufficio del Procuratore Generale della Repubblica. L'ambasciatore ha aggiunto che l'indagine sull'omicidio del 2018 di tre giornalisti russi rimane una delle priorità del dialogo con le autorità della RCA. "Come ci hanno assicurato le nostre controparti, stanno adottando tutte le misure disponibili per portare avanti le indagini, nonostante le difficoltà oggettive. Ci sono stati ripetuti focolai di attività da parte di gruppi armati e processi migratori interni nella regione in cui i russi sono stati uccisi... In generale, la Repubblica Centrafricana mostra un moderato ottimismo riguardo alle indagini", ha detto l'ambasciatore.

repubblica centrafricana

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

repubblica centrafricana, russia, giornalisti