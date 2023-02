https://it.sputniknews.com/20230203/pechino-definisce-inappropriate-le-speculazioni-usa-sul-presunto-pallone-spia-cinese-16958307.html

Pechino definisce “inappropriate” le speculazioni USA sul presunto 'pallone spia cinese'

Pechino definisce “inappropriate” le speculazioni USA sul presunto 'pallone spia cinese'

All'inizio della giornata, il Presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy aveva accusato la Cina di non rispettare la sovranità del Paese e aveva... 03.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-03T10:42+0100

2023-02-03T10:42+0100

2023-02-03T10:42+0100

cina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/10493253_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6341b26022d06d3281ead600404c59de.jpg

Le speculazioni sul tema di un 'pallone spia cinese' presumibilmente rilevato sopra gli Stati Uniti non contribuiranno alla risoluzione della questione fino a quando non saranno stabiliti tutti i dettagli, ha dichiarato venerdì la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota nella tarda serata di giovedì, specificando che l'oggetto viaggiava ad un'altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresentava alcuna minaccia. Il segretario stampa del Pentagono, Patrick Ryder, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno "un'elevata fiducia" che si tratti di un pallone spia cinese. Pechino sta attualmente indagando sull'incidente e spera di lavorare con Washington per "risolvere la questione con calma e prudenza", ha aggiunto la portavoce.

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, usa