Ministro Esteri palestinese: Blinken non è riuscito ad offrire una soluzione per il Medio Oriente

Ministro Esteri palestinese: Blinken non è riuscito ad offrire una soluzione per il Medio Oriente

2023-02-03T16:27+0100

2023-02-03T16:27+0100

2023-02-03T16:27+0100

Il capo della diplomazia degli Stati Uniti, Anotny Blinken, ha visitato Israele e la Cisgiordania il 30 e 31 gennaio, tra le crescenti tensioni tra i palestinesi e gli israeliani scaturite dal raid israeliano nella città cisgiordana di Jenin del 26 gennaio e le conseguenti sparatorie a Gerusalemme.Questi ha fatto notare che gennaio è stato "un mese di sangue per i palestinesi", con 35 persone morte nel conflitto con Israele. Dopo i tragici eventi di Jenin, Blinken si è affrettato a recarsi nella regione e vedere se fosse possibile calmare le acque, ma non è riuscito a trovare una soluzione, ha sottolineato il ministro Riad al-Maliki.Al-Maliki ha continuato, dicendo che Washington avrebbe dovuto parlare con gli israeliani, se avesse voluto risolvere la situazione ed evitari altri spargiemnti di sangue.Le relazioni tra Israele e Palestina sono state difficili dalla fondazione di quest'ultima nel 1948. I palestinesi vogliono un riconoscimento diplomatico della loro indipendenza nei territori della Cisgiordania, tra cui Gerusalemme Est, parzialmente occupata da Israele, e la Striscia di Gaza. Il governo israeliano si rifiuta di riconoscere la Palestina come un'entità politica e diplomatica indipendente e costruisce insediamenti nelle aree occupate, nonostante le obiezioni delle Nazioni Unite.Relazioni con la RussiaAl-Maliki ha anche fatto notare che, durante la visita, Blinken non ha fatto appello al governo palestinese, esigendo che Ramallah condanni la Russia e la sua operazione speciale in Ucraina."No, questa volta non ha parlato dell'Ucraina e della Russia. Sì, durante gli incontri precedenti l'ha fatto, questa volta no, perché credo sia giunto alla conclusione che non potrà ottenere una condanna da noi. Ha capito la nostra posizione, e che in futuro, chiedendo nuove posizioni dalla parte palestinese, non cambierà nulla. Quindi penso sia giunto a questa conclusione ed è per questo che ha evitato di mettersi in imbarazzo riproponendo di nuovo la questione questa volta", ha detto il ministro."Ma in generale la pressione su questo punto si sente. La settimana scorsa eravamo a Bruxelles con il Primo Ministro, dove abbiamo incontrato i 27 ministri degli Esteri europei. Alcuni di loro, non tutti, forse due o tre paesi hanno proposto la questione dell'Ucraina e della Russia. Ma ovviamente abbiamo nuovamente risposto con decisione e prontamente. E così hanno smesso di parlarne. Credo che siamo riusciti dal primissimo giorno a mettere in chiaro la nostra posizione. E penso che molti paesi abbiano capito che non potranno farci esprimere alcuna posizione che contraddica i nostri principi e la nostra tradizione nei rapporti con la Russia", ha aggiunto.Al-Maliki ha fatto anche notare di aver in mente di fare un viaggio a Mosca nei prossimi due mesi, in risposta all'invito del suo omologo russo Sergey Lavrov.Questi ha anche lasciato intendere che il presidente russo Vladimir Putin e il leader palestinese Mahmoud Abbas continueranno la loro serie di incontri annuali anche quest'anno, "quando giungerà il momento ed entrambi i leader sentiranno il bisogno di incontrarsi per scambiare opinioni."

