Le truppe russe hanno distrutto un HIMARS vicino ad Antonovka

Lanciamissili HIMARS MLRS e tre depositi di munizioni distrutti nella regione di Kherson sono stati distrutti. 03.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-03T13:46+0100

"In direzione di Kherson, durante il combattimento di controbatteria, sono stati distrutti in un giorno: un obice semovente Akatsiya e due supporti di artiglieria semoventi Gvozdika", ha reso noto il ministero della Difers russo in un rapporto.Tre magazzini con munizioni dell'esercito ucraino sono stati colpiti inoltre nelle aree degli insediamenti di Kazatskoe, Nikolaevka e Mikhailovka.

