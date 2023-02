https://it.sputniknews.com/20230203/le-truppe-russe-distruggono-per-la-prima-volta-sistemi-di-difesa-aerea-nasams-16959741.html

Le truppe russe distruggono per la prima volta sistemi di difesa aerea NASAMS

Le truppe russe distruggono per la prima volta sistemi di difesa aerea NASAMS

Il Ministero della Difesa ha annunciato per la prima volta la distruzione del sistema missilistico antiaereo norvegese NASAMS. 03.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-03T17:16+0100

2023-02-03T17:16+0100

2023-02-03T17:16+0100

russia

mosca

ministero della difesa

annuncio

geopolitica

armamenti

norvegia

pentagono

canada

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/814/04/8140498_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef42591920f03e0c0171ee46fbb87ba7.jpg

L'esercito russo ha distrutto un sistema missilistico antiaereo "NASAMS" (National Advanced Surface-to-Air Missile System), nella DPR.Lo riporta il ministero della Difesa della Federazione Russa, in una nota:Il 7 novembre il ministro della Difesa ucraino Aleksey Reznikov ha annunciato l'arrivo delle installazioni NASAMS in Ucraina.Il dipartimento ha anche aggiunto che l'aviazione operativa-tattica, le truppe missilistiche e l'artiglieria hanno colpito 86 unità di artiglieria delle forze armate ucraine in postazioni di tiro, manodopera ed equipaggiamento militare in 103 distretti.Il sistema missilistico antiaereo mobile NASAMS prodotto in Norvegia è progettato per combattere bersagli aerei a bassa e media quota. Il complesso si basa su missili aria-aria adattati per il lancio da un'installazione a terra.Nel novembre dello scorso anno, il Pentagono ha riferito che i primi due sistemi NASAMS sono stati consegnati all'Ucraina e che i militari delle forze armate ucraine sono stati addestrati al loro utilizzo in Europa. A gennaio, il ministro della Difesa canadese Anita Anand ha annunciato l'acquisto dagli Stati Uniti di un altro complesso per Kiev.La distruzione odierna rappresenta un inedito: mai in precedenza il ministero della Difesa russo aveva riportato della distruzione di tali sistemi nei propri rapporti quotidiani.

russia

mosca

norvegia

canada

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, ministero della difesa, annuncio, geopolitica, armamenti, norvegia, pentagono, canada, mondo, missili, distruzione