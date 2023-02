https://it.sputniknews.com/20230203/il-governo-tedesco-ha-approvato-il-trasferimento-dei-carri-armati-leopard-1-in-ucraina-16958675.html

Il governo tedesco ha approvato il trasferimento dei carri armati Leopard 1 in Ucraina



Il governo tedesco ha confermato che la Germania ha approvato il trasferimento dei carri armati Leopard 1 in Ucraina. 03.02.2023, Sputnik Italia

Il gabinetto dei ministri tedesco ha confermato che la Germania ha approvato il trasferimento dei carri armati Leopard 1 in Ucraina."Confermo", ha detto ai giornalisti Steffen Hebestreit, portavoce del governo tedesco, in risposta a una domanda sul tema.Allo stesso tempo, si è rifiutato di fornire dettagli e di dire di quanti carri armati stesse parlando, osservando che "i dettagli saranno annunciati in seguito".In precedenza, la Sueddeutsche Zeitung, citando fonti negli ambienti governativi, ha riferito che il governo tedesco ha approvato il trasferimento di 88 carri armati Leopard 1 in Ucraina, ma ci sono problemi con le munizioni, poiché questi carri armati non vengono più prodotti.La Russia ha inviato una nota ai Paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia.

