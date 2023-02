https://it.sputniknews.com/20230203/giornalista-sputnik-detenuto-in-lettonia-lavvocato-e-in-condizioni-critiche-di-salute-16960245.html

Giornalista Sputnik detenuto in Lettonia, l'avvocato: è in condizioni critiche di salute

Lo stato di salute del giornalista Marat Kasem, arrestato in Lettonia, è critico, ha bisogno di assistenza medica, ha detto Sputnik Near Abroad a Sputnik sul... 03.02.2023, Sputnik Italia

“Secondo l'avvocato, le condizioni di detenzione nel carcere di Marat Kasem rientrano nella Convenzione per la prevenzione della tortura. Il 30 gennaio Kasem è stato trasferito senza motivo in un edificio con detenuti condannati e posto in isolamento. Con insetti e condizioni antigeniche, Kasem ha sviluppato un'allergia", ha detto.All'avvocato è stato permesso di chiamare solo il terzo giorno, mentre per legge avrebbe il diritto di farlo in qualsiasi momento della giornata. Il medico del carcere ha ignorato le lamentele e la diagnosi di Kasem, distribuendo semplici pillole per l'allergia.Il caporedattore di Sputnik Lituania, Marat Kasem, è stato detenuto in Lettonia alla fine dello scorso anno, dove era arrivato per motivi familiari. Il 5 gennaio un tribunale di Riga ha arrestato il giornalista.Kasem è un cittadino della Lettonia, negli ultimi anni ha vissuto e lavorato a Mosca, nel gruppo di media Russia Today. A metà gennaio, il tribunale di Riga lo ha lasciato in custodia, rifiutandosi di presentare ricorso.Il difensore civico russo Tatyana Moskalkova ha definito l'arresto del caporedattore di Sputnik Lituania un attacco alla libertà di parola e ha fatto appello all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il direttore generale di Rossiya Segodnya Dmitry Kiselyov ha osservato che il gruppo dei media esorterà la comunità internazionale a rispondere e farebbe "tutto il possibile per rilasciare" Kasem.Kiselev ha definito illegale la detenzione stessa e l'arresto, secondo lui, è avvenuto in condizioni di "illegalità europea, quando una persona può essere arrestata per essere impegnata in attività giornalistiche professionali, per un'opinione, per una posizione, per l'informazione che esprime".

