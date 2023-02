https://it.sputniknews.com/20230202/putin-il-nazismo-nella-sua-veste-moderna-costituisce-una-minaccia-per-la-russia-16949058.html

Putin: il nazismo, nella sua veste moderna, costituisce una minaccia per la Russia

Il nazismo nella sua veste moderna rappresenta una minaccia per la Russia, ancora una volta dobbiamo respingere l'Occidente collettivo, ha detto il presidente... 02.02.2023, Sputnik Italia

La Russia sa come rispondere a coloro che la minacciano, e i veicoli blindati non saranno sufficienti, il popolo russo ha assorbito l'eredità dei vincitori, ha detto il Presidente. "Sappiamo come rispondere, e non si risolverà con l'uso di veicoli blindati. Tutti dovrebbero capirlo. Ma coloro che ci minacciano, evidentemente, non capiscono la semplice verità: tutto il nostro popolo, tutti noi, siamo cresciuti e abbiamo assorbito con il latte materno le tradizioni del nostro popolo, la generazione dei vincitori, che hanno creato il nostro Paese con il loro lavoro, il sudore e il sangue e ce lo hanno trasmesso come eredità", ha detto Putin.

