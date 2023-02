https://it.sputniknews.com/20230202/lavrov-i-piani-degli-stati-uniti-includono-la-soppressione-economica-delleuropa-16945799.html

Lavrov: "I piani degli Stati Uniti includono la soppressione economica dell'Europa"

Lavrov: "I piani degli Stati Uniti includono la soppressione economica dell'Europa"

02.02.2023

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha toccato svariati temi dell'agenda diplomatica russa, in primis la situazione in Ucraina e l'operazione speciale russa.Con l'occasione il ministro ha rilasciato numerose dichiarazioni circa il ruolo dell'Occidente e i tentativi di utilizzare l'Ucraina come "cuneo" in chiave anti-russa.Ma anche sull'evidente piano di parte volto a riprodurre la situazione che vediamo oggi a Kiev in futuro in Moldavia, sempre per colpire la Russia.Il ministro ha riportato l'attenzione sul fatto che non è vero che la Russia si rifiuti di negoziare, piuttosto la mancanza di dialogo è dettata, parafrasando, da parte degli alleati occidentali del regime di Kiev.Di seguito le più importanti dichiarazioni rilasciate nel corso della giornata:Sui negoziatiCirca un presunto rifiuto da parte della diplomazia russa di negoziare con le controparti, Lavrov sottolinea che si tratta di pura falsità:"Nessuno [in Occidente] sta cercando di convincere Kiev della necessità di tornare ai negoziati con Mosca: Loro (i "colleghi occidentali", n.d.r) si sono rifiutati di negoziare, e hanno costretto il regime di Kiev a ritirarsi dal processo negoziale. E proprio nel momento in cui verso la fine, come sapete, c'era l'opportunità di 'finirla politicamente'. Ma a Kiev non è stato permesso. Da allora, nessuno ha nemmeno provato a convincere il regime di Kiev della necessità di negoziare"."La nostra diplomazia ha cose da fare: spiegare costantemente e quotidianamente cosa sta succedendo, sfatare le bugie, in particolare le bugie che si sentono ora sul nostro rifiuto di negoziare"."Sono assolutamente per la pace. Sono per la pace. Non ricordo chi ha detto: 'Se vuoi la pace, preparati alla guerra'. Non condivido questa filosofia. Condivido un'idea che formulerei così: Se vuoi la pace, sii sempre pronto a difenderti".Lavrov ha inoltre con l'occasione respinto ogni accusa circa sue presunte dichiarazioni sull'Olocausto in chiave riduttiva:A settembre 2022, in una conferenza stampa a Mosca, Lavrov ha dichiarato che, proprio come Napoleone e Hitler, gli Stati Uniti avevano messo insieme una coalizione anti-russa e "per mezzo dell'Ucraina, per procura, stanno facendo la guerra contro il nostro Paese con la stessa compito - la soluzione finale della 'questione russa', così come Hitler voleva risolvere finalmente la questione ebraica".Sull'operazione speciale e le operazioni sul campoParlando dei militari e del duro lavoro sul campo, il ministro ha detto:"Il compito dei militari è fare il proprio lavoro, ridurre al minimo le perdite e non pensare a quando tutto finirà", sottolineando che gli stessi "sono spinti dal desiderio di svolgere il proprio lavoro in modo chiaro, rapido e senza perdite, o meglio, minimizzando le perdite".Circa le tempistiche dell'operazione speciale, il ministro ha dichiarato che ciò che conta sono i risultati, la difesa dei cittadini che si sentono di fare parte della cultura russa, parafrasando, più che il fattore tempo, come traspare dalle stesse parole del ministro:“Vogliamo tutti che tutto questo finisca, ma non è il fattore tempo che conta qui, qui è importante il fattore essenza, il fattore della qualità dei risultati che forniamo alla nostra gente, a quelle persone che vogliono rimanere parte della cultura Russia", aggiungendo che "tutti vogliono la fine della crisi in ucraina"."Stiamo cercando di spostare l'artiglieria delle forze armate ucraine a una distanza che non costituisca una minaccia per i nostri territori, più armi a lungo raggio vengono fornite al regime di Kiev, più dovranno essere spostate lontano dai territori che sono il nostro Paese".Il ministro sottolinea poi come la Russia non si sia rivolta ai partner della Comunità degli Stati Indipendenti nel quadro dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza collettiva CSTO, con una richiesta di assistenza in relazione all'operazione speciale in corso in Ucraina.Sulle forniture di armi dall'OccidenteRispondendo alla domanda se ci sia un'escalation alla luce delle forniture di armi occidentali, il ministro ha risposto affermativamente, dichiarando che la cosa è palese: "l'escalation del conflitto in Ucraina dall'Occidente è evidente".E ancora:Su ScholzCritica la posizione del ministro circa il cancelliere tedesco Olaf Scholz:"Il cancelliere tedesco Scholz, che ha promesso di non inviare aerei in Ucraina, è noto per la sua capacità di cambiare posizione".Di più.Il ministro ha ricordato l'evolversi della situazione circa le forniture di armamenti all'Ucraina:Sui tentativi storici in chiave anti-Russia e il nazismo odiernoIl ministro vede nella Russia l'epicentro di una vera e propria lotta geopolitica mondiale, come traspare dalle sue stesse parole:"Siamo al centro di una battaglia geopolitica. Non c'è bisogno di dubitarne. E quelli che risolvono problemi pratici in prima linea, stanno facendo la cosa più importante. Sono eroi e le imprese che compiono sono imprese anche nel nome del futuro dell'umanità, che permettono di impedire la creazione di condizioni per la completa egemonia degli Stati Uniti, che sono dichiarate nei loro documenti dottrinali".Con una breve lezione di storia, a ricordare come nel corso delle vicessitudini mondiali, vi siano stati svariati tentativi di forzare i confini della Russia:Con una domanda a conclusione del tema:"Perché le persone si rifiutano di vedere l'ideologia nazista, che ora è alla base del regime di Kiev?"Cita la Von der Leyen, a tal proposito:"Ursula von der Leyen (...) ha affermato che il risultato della guerra dovrebbe essere la sconfitta della Russia, e una sconfitta tale che per decenni, per molti decenni, non è riuscita a ripristinare la sua economia. Questo non è razzismo, non nazismo, non un tentativo di risolvere la "questione russa"?Sulla PoloniaNon dimentica di menzionare anche le aspirazioni di parte polacca, ricordando la storia di questo Paese europeo, e il suo rapporto storico con la Russia:"La Polonia ha una storia difficile, dolorosa direi. Ambizioni non meno dolorose, non meno difficili, che dimostrano che le stesse élite, una certa parte delle élite, stiano ancora promuovendo tali piani espansionistici, i Tre Mari, continue frecciatine su cosa sia ora l'Ucraina occidentale. Beh, e la russofobia ", ha detto Lavrov.Sulle politiche di espansione degli Stati Uniti"Gli Stati Uniti hanno 'sottomesso' l'Unione Europea, privandola degli ultimi segni di indipendenza", dice il ministro, sottolineando che gli stessi si definiscono "democratici", ma per democrazia intendono "il loro diritto a imporre la loro comprensione della democrazia a tutti gli altri".Sull'economia statunitense il ministro ha le idee ben chiare su come gli Stati Uniti utilizzino tatticamente in giro per il mondo quella che è definita come "esclusività":"Tutti ora guardano con molta attenzione alle forme in cui questa esclusività si realizza - si realizza attraverso il desiderio di soggiogare tutti, per ottenere i prossimi benefici economici unilaterali al fine di prevenire una crisi, che potrebbe diventare molto grave nell'economia statunitense , sfruttando gli altri".Sempre su questo tema, il ministro ha scherzato circa la tendenza di parte occidentale al relazionarsi con il concetto di "uguaglianza sovrana degli Stati":Ma è sull'aspetto più prettamente economico e finanziario che il ministro ha voluto qui porre l'accento, sottolineando come dalla globalizzazione sia emerso un nuovo quadro, che ha perso molti dei connotati positivi dello stesso processo, con uno sguardo particolare alla Cina.La Cina, infatti, impiegherà molto tempo a creare quegli strumenti finanziari paralleli che possono proteggere il Paese Asiatico dall'arbitrarietà degli Stati Uniti in materia finanziaria, "in quanto principale gestore della valuta mondiale, del sistema finanziario e commerciale in questa fase".Di ricente i Paesi dei Brics hanno proposto un uso maggiore delle proprie valute nazionali nei rispettivi scambi commerciali e addirittura il conio di una loro moneta di scambio, segno che l'egemonia del dollaro sia in una fase ormai discendente.Sulle sanzioniSulle sanzioni alla Russia il ministro sottolinea:Prosegue sottolineando come le stesse mirino piuttosto a "sopprimere economicamente l'Europa", a tutto vantaggio degli Stati Uniti:"Parallelamente, sopprimere economicamente l'Europa, non c'è dubbio che questo facesse parte dei piani di chi vive nella consapevolezza dell'esclusività del proprio Paese e della necessità di renderlo e lasciarlo sovrano in tutto il mondo. Non appena ora Macron, Scholz hanno iniziato a esprimere pubblicamente preoccupazione per le leggi che gli americani hanno adottato per combattere l'inflazione, che in realtà mirano a spostare la produzione negli Stati Uniti, e un tale processo è già in corso".Sull'imminente anniversario dell'operazione specialeIl ministro ha riferito delle preparazioni per una reazione in occasione dell'imminente anniversario dell'inizio dell'operazione speciale, per far sì che tale ricorrenza non si riduca a delle congreghe anti-russe in giro per il mondo."Stiamo anche preparando alcuni 'rapporti' di questo tipo su ciò che è accaduto durante quest'anno", ha affermato Lavrov, osservando che non si tratta solo delle informazioni precedentemente pubblicate sui programmi biologici militari statunitensi sul territorio dell'Ucraina e sul coinvolgimento degli Stati nelle esplosioni del Nord Stream.Su Moldavia, Georgia e Asia CentraleIl ministro prosegue sottolineando che l'Occidente "punta alla Moldavia", come prossimo Paese in chiave anti-russa: "l'Occidente ora 'guarda' alla Moldova per il ruolo di 'prossima Ucraina', il suo presidente Maia Sandu è pronto quasi a tutto".Circa la carica stessa di presidente del Paese, Lavrov sottolinea come lo stesso abbia in realtà anche cittadinanza rumena."Il governo della Georgia, in risposta alla pressione senza precedenti dell'Occidente che chiede sanzioni contro la Russia, è guidato da interessi nazionali, l'Occidente vorrebbe trasformare la Georgia in un "agente irritante" per la Federazione Russa"."I tentativi dell'Occidente di stabilire la propria influenza in Asia centrale e mettere in discussione le relazioni amichevoli con la Russia non trovano alcuna risposta"."Vediamo che i nostri amici (del CSI n.d.r.) capiscono, vedono bene quali obiettivi l'Occidente sta perseguendo nel nostro spazio comune e vogliono costruire meccanismi aggiuntivi, creare meccanismi aggiuntivi che assicureranno l'ulteriore sviluppo dei nostri piani di integrazione in tali forme, che non sono soggette all'influenza occidentale, che sono protette da influenze esterne illegali".Sugli incidenti al Nord-StreamParlando degli incidenti al Nord Stream, il ministro parla di una vera e propria confessione da parte statunitense, commentando così le affermazioni del vice-Segretario di Stato americano Victoria Nuland:Su un patto teso da parte di Kiev alla BielorussiaLavrov definisce come completamente insensata la recente proposta di parte ucraina nei confronti della Bielorussia, sorta di "patto di non-aggressione reciproca", bollando il tentativo come del tutto divertente:"Quello che ha fatto Kiev è, ovviamente, divertente, mostra la creatività dei leader del regime di Kiev. Sono persone capaci. Perché non è nemmeno una mossa a doppio senso. Come dichiarato da Alexander Lukashenko, ai bielorussi (Kiev) ha proposto di concludere un patto di non aggressione proprio nel momento in cui l'opposizione bielorussa viene alimentata, armata e autorizzata per il combattimento contro la Russia".Sulla NATOIl ministro ha dichiarato l'evidenza del fatto che l'intero blocco della NATO stia ormai combattendo palesemente contro la Russia, come si evince dalla sua dichiarazione sul tema, in calce:Sulla CinaNella lunga intervista il ministro non ha mancato di sottolineare la lunga amicizia che lega Russia e Cina, anche in campo militare:"È già scritto nella nostra dichiarazione che, nonostante non stiamo creando un'alleanza militare, le nostre relazioni sono di qualità superiore a quelle di un'alleanza militare in senso classico. E non hanno né restrizioni né limiti, e non ci sono argomenti proibiti"."Il lavoro dell'organo di risoluzione delle controversie dell'WTO è bloccato proprio perché la Cina sta battendo l'America nel proprio campo secondo le proprie regole e ha tutto il diritto di chiedere un risarcimento, che l'organo di risoluzione delle controversie dello stesso assegnerà sicuramente se gli Stati Uniti consentiranno a questo organo di lavorare".Sull'invio di truppe del CSTOCirca le truppe dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, l'alleanza militare creata nel 1992 dalle nazioni facente parti della Comunità degli Stati Indipendenti (Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan e Russia) il ministro ha dichiarato che si prevede una modifica del loro status, tenuto conto del fatto che ad oggi le stesse debbano sottostare ad approvazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu."La CSTO potrà inviare truppe senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è in preparazione un corrispondente emendamento allo statuto dell'organizzazione", ha dichiarato il ministro.Il Direttore del ministero degli Esteri russo ha definito questa richiesta eccessiva, dal momento che la richiesta del governo legittimo di uno dei Paesi membri dell'organizzazione (della Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva dei Paesi della CSI, n.d.r.) è "abbastanza" per far entrare le forze di pace della CSTO, come è accaduto nel gennaio 2022 durante le rivolte in Kazakistan.Circa poi un eventuale dispiegamento delle truppe in Armenia, il ministro ha detto:"La proposta della Russia di schierare una missione CSTO in Armenia è ancora rilevante, se l'Armenia è ancora interessata, la missione può essere schierata entro uno o due giorni, ha detto giovedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.Tanti in conclusione i temi toccati dal ministro in questa lunga intervista, con particolare attenzione all'economia, in questa fase di grandi cambiamenti, e agli sviluppi politici mondiali, nel quadro di una grande spaccatura nei confronti dell'Occidente, con un occhio di riguardo all'alleanza dei Paesi del gruppo Brics, capaci di minare l'egemonia statunitense in campo monetario.Il ministro ha concluso con un simpatico "fuori tema", quando ha risposto alla domanda su quale sia il suo whisky preferito, Lavrov ha risposto così: "Mi hanno dato, secondo me si chiama 'Praskoveyskoye' (un etichetta russa, n.d.r.) se non sbaglio (...) ma al primo posto metto una bottiglia di 'Kyrgyz Whisky' (un whisky khirgiso, n.d.r.).

