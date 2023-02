https://it.sputniknews.com/20230202/il-presidente-turco-erdogan-definisce-rischiosa-la-fornitura-di-carri-armati-allucraina-16943881.html

Il presidente turco Erdogan definisce rischiosa la fornitura di carri armati all'Ucraina



In precedenza il governo tedesco ha accettato di inviare dei veicoli da combattimento Leopard 2 all'Ucraina.

L'invio di carri armati in Ucraina non aiuta a risolvere il conflitto, ha dichiarato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista al canale televisivo TRT. Dopo lunghe discussioni sulla fornitura di carri armati occidentali alle Forze armate ucraine, il governo tedesco ha accettato di inviare dei veicoli da combattimento Leopard 2. Si prevede di formare due battaglioni di carri armati, nella prima fase Berlino consegnerà 14 veicoli da combattimento A6 dalle riserve della Bundeswehr. Secondo il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, i carri armati potrebbero arrivare in Ucraina alla fine di marzo. Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la consegna dei carri armati alle autorità di Kiev. Secondo lui, l'esercito ucraino riceverà 31 veicoli da combattimento M1 Abrams e formerà un battaglione di carri armati. Un alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha affermato che ci vorranno mesi, non settimane, per consegnare le attrezzature all'Ucraina.

