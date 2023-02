Generale Tricarico: ecco cosa si rischia ad espandere la NATO

"La NATO è impegnata a congelare la sua attuale geografia in modo che non avanzi di un centimetro verso est, come disse una volta a Gorbaciov James Baker, Segretario di Stato durante l'amministrazione Reagan. In cambio, la Russia libera tutti i territori occupati internazionalmente riconosciuti. Una terza disposizione, che deve essere presa in ogni caso: la popolazione russa dell'Ucraina dovrebbe essere protetta in modo che non sia bersaglio di discriminazioni, vendette, vecchie e nuove inimicizie", ha aggiunto.