Ex-presidente moldavo: la Moldavia è condotta sugli stessi passi dell'Ucraina

Ex-presidente moldavo: la Moldavia è condotta sugli stessi passi dell'Ucraina

Il presidente moldavo sta attuando nel Paese lo scenario ucraino, che va contro gli interessi della repubblica e dello stato, ha detto a RIA Novosti l'ex... 02.02.2023, Sputnik Italia

moldavia

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista a Sputnik, aveva affermato che l'Occidente sta considerando la Moldavia per un ruolo come "prossima Ucraina" e che il presidente Maia Sandu è pronta quasi a tutto.Secondo questi, la Sandu segue rigorosamente lo stesso scenario attuato in Ucraina: liquida l'opposizione, chiude i canali televisivi in ​​​​lingua russa, arma la Moldavia. Tali azioni di Kiev hanno portato alla situazione attuale nella regione.I sondaggi di opinione in Moldavia mostrano che oltre il 60% della popolazione del Paese è favorevole a strette relazioni con la Russia, un altro 21% ritiene che siano necessarie relazioni almeno neutre. Inoltre, quasi il 65% è favorevole allo sviluppo di relazioni economiche con la Federazione Russa.Le autorità moldave hanno più volte affermato che dal febbraio 2022 le relazioni con Mosca sono praticamente congelate e vengono mantenute solo a livello di missioni diplomatiche.

moldavia

