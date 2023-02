Austria, il ministero degli Esteri dichiara 4 diplomatici russi personae non gratae

"Due diplomatici dell'ambasciata russa hanno compiuto atti in contrasto con il loro status diplomatico. Perciò sono stati dichiarati personae non gratae secondo l'articolo 9 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Due diplomatici della rappresentanza permanente russa presso l'ONU hanno commesso azioni in contrasto con l'Accordo sulla sede. Di conseguenza è stato chiesto loro di lasciare il territorio della Repubblica d'Austria", riporta un messaggio del decastero su Twitter.