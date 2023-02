https://it.sputniknews.com/20230201/soros-distribuisce-131-milioni-di-dollari-per-influenzare-i-media-globali-16940391.html

Soros distribuisce 131 milioni di dollari per influenzare i media globali

Soros distribuisce 131 milioni di dollari per influenzare i media globali

Il miliardario George Soros ha usato per decenni la sua enorme fortuna per acquistare influenza in tutto il mondo attraverso i mass media. Un rapporto del... 01.02.2023, Sputnik Italia

Da un rapporto pubblicato dagli analisti del Media Research Center emerge la reale entità di quanto speso dal magnate dell'informazione George Soros per diffondere la propria influenza, e la propria "Weltanschauung" in tutti gli angoli del globo.Dall'analisi emergono dati interessanti, relativi all'entità ma anche dichiarazioni salienti del magnate che rendono chiara l'idea dell'influenza raggiunta da questo "universo Soros".Vediamo i dati principali: Nella sua lunga opera di influenza mediatica in giro per il mondo, a suon di valanghe di dollari, il magnate Soros non si è risparmiato inoltre dal fornire la propria influenza anche in questioni di politica europea, come quando si è aperta una diatriba con il primo ministro ungherese Viktor Orban, definito da Amanpour, importante conduttore liberale che si concentra sulle notizie internazionali e che ha ricevuto 2.750.000 dollari da Soros tra il 2018 e il2020, insieme con altri critici di Soros bollati semplicemente come "antisemiti".Dal rapporto emergono poi numerose personalità direttamente collegate a Soros e che rivestono figure di spicco nei media statunitensi ed internazionali.L'elenco è lungo, e va da Lester Holt, Nbc, all'executive editor Sally Buzbee del Washington Post, Margaret Brennan, moderator per CBS "Face the Nation", Alessandra Galloni, editor-in-Chief di Reuters e numerosi altri.

