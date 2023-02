https://it.sputniknews.com/20230201/pechino-spera-che-la-nato-e-il-giappone-smettano-di-gonfiare-la-questione-della-minaccia-cinese-16941350.html

Pechino spera che la NATO e il Giappone evitino di gonfiare la presunta minaccia cinese e di provocare uno scontro regionale, ha detto questo mercoledì il... 01.02.2023, Sputnik Italia

Martedì, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che il comportamento della Cina è "una questione di grave preoccupazione" sia per il Giappone che per l'alleanza, aggiungendo che la Cina sta aumentando significativamente le sue forze militari, comprese le armi nucleari, "prendendo in giro i suoi vicini e minacciando Taiwan".Lo stesso ha aggiunto che "il Giappone deve aderire fermamente al percorso dello sviluppo pacifico e astenersi da azioni che minano la fiducia reciproca tra i Paesi e danneggiano la pace e la stabilità regionali".Il diplomatico inoltre ha affermato che la "NATO dovrebbe riflettere sul ruolo che ha svolto nel mantenimento della sicurezza europea e tenere presente che la regione Asia-Pacifico non è un campo di battaglia geopolitica".A giugno 2022, la NATO ha adottato un "nuovo concetto strategico" al vertice di Madrid.Il concetto è il documento chiave dell'organizzazione, che conferma i valori e gli obiettivi dell'alleanza e presenta la stima collettiva della situazione della sicurezza.Il concetto del 2022 afferma che "le ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della Cina sfidano" gli interessi, la sicurezza e i valori della NATO.

