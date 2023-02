Le autorità di Kiev esercitano una pressione senza precedenti sulla Chiesa ortodossa ucraina

"La Russia vede gli Stati che non hanno aderito alla linea rabbiosa russofoba dell'Occidente come regioni di crescita prospettica e noi, naturalmente, siamo interessati alla presenza spirituale della Chiesa ortodossa russa in questo spazio per espanderci. Vorrei sottolineare che non vediamo la Chiesa come uno strumento di politica estera, come fa l'Occidente nel suo insieme. L'Ortodossia russa è la nostra religione tradizionale, basata su tradizioni e valori millenari e portatrice della nostra "memoria istituzionale", per così dire. E abbiamo interesse a garantire che le basi della nostra percezione del mondo, di cui l'Ortodossia è il fondamento, siano ampiamente diffuse. Per quanto riguarda le prospettive, ci auguriamo che la Chiesa Ortodossa di Russia continui a sviluppare relazioni bilaterali con le religioni del mondo e che aumenti il numero delle sue chiese e parrocchie all'estero. Per quanto ne sappiamo, sono in corso progetti per la costruzione di edifici ecclesiastici ortodossi nel sud-est asiatico e, come ho già detto, in alcuni paesi dell'Africa. Nell'ambito delle sue competenze, il Ministero degli Affari Esteri della Russia fornirà a questo processo informazioni, consulenza e altro supporto”, ha detto Askaldovich.