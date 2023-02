https://it.sputniknews.com/20230201/human-rights-watch-i-militari-ucraini-hanno-diffuso-mine-antiuomo-a-izyum-16942294.html

Human Rights Watch: i militari ucraini hanno diffuso mine antiuomo a Izyum

"Le forze armate russe hanno avvertito i residenti di Izyum dell'uso di mine antiuomo "Lepestok" (petali) disseminate dalle forze armate dell'Ucraina", riferisce in un rapporto l'organizzazione non-governativa internazionale Human Rights Watch.Le informazioni sul trasporto di vittime di esplosioni in territorio russo per ulteriori cure sono state confermate da due vittime.Secondo HRW, a causa delle azioni delle truppe ucraine, che hanno sganciato tali mine a Izyum, 11 civili sono stati uccisi. Gli attivisti per i diritti umani hanno individuato l'uso di "Petali" in 9 diversi quartieri della città, oltre che nei dintorni.Secondo i medici intervistati, circa 50 persone, tra cui cinque bambini, hanno ricevuto assistenza medica. L'organizzazione ha invitato Kiev a indagare sui casi di utilizzo di mine antiuomo a Izyum e nelle aree circostanti.L'ufficio di rappresentanza della DPR nel JCCC ha ripetutamente registrato l'uso di munizioni a grappolo equipaggiate con mine "Lepestok" da parte delle truppe ucraine nelle città della Repubblica.Anche la Missione permanente della Russia presso le Nazioni Unite aveva precedentemente diffuso una lettera al Consiglio di sicurezza sull'uso delle mine "Petal" da parte del regime di Kiev contro la popolazione civile nel Donbass.Sul tema è intervenuta oggi anche la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova:L' Ucraina nel 2005 ha ratificato la Convenzione di Ottawa, che vieta l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo.La mina antiuomo ad alto esplosivo (PFM-1) "Petal" è progettata per danneggiare le gambe e viene attivata quando una persona la calpesta. Rappresenta una copia quasi esatta della mina americana BLU-43/B (Dragontooth).

