Entrano in vigore le misure di ritorsione della Russia sul tetto del prezzo del petrolio

La risposta della Russia al price cup del petrolio entra in vigore oggi primo febbraio 2023. 01.02.2023, Sputnik Italia

Il primo febbraio entra in vigore il decreto del presidente Vladimir Putin sulle contromisure contro il prezzo massimo del petrolio russo imposto da G7 e Unione Europea.Gli analisti hanno osservato che la risposta di Mosca "indicherà l'inammissibilità dei meccanismi non di mercato per il commercio di merci russe".Secondo loro, il decreto di Putin sul divieto di esportazione di petrolio e prodotti petroliferi al di sotto del tetto dei prezzi crea la base legislativa necessaria affinché le compagnie petrolifere e del gas russe non partecipino allo stesso sistema.Allo stesso tempo, le misure di risposta non limitano il prezzo effettivo di vendita delle materie prime, che può essere inferiore al livello limite, ma non a causa del massimale, bensì a causa della variazione del prezzo della varietà di riferimento.Il 5 dicembre sono entrate in vigore le sanzioni petrolifere contro Mosca: l'UE ha smesso di accettare petrolio russo, e i Paesi del G7, l'Australia e l' Unione Europea hanno introdotto una restrizione per quest'ultimo: alle materie prime superiori a 60 dollari al barile sono vietate trasporto e assicurazione.Si parla solo di trasporto via mare, il divieto non si applica agli oleodotti.Si prevede che dal 5 febbraio entreranno in vigore le stesse misure per i prodotti petroliferi, ma il prezzo massimo in questo caso non è ancora noto.In risposta, Putin ha vietato la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi se il contratto prevede esplicitamente o implicitamente un prezzo massimo.Come specificato dal Cremlino, questa misura si applica anche ai contratti in essere, se specificano un prezzo massimo. Il ministero dell'Energia ha anche sottolineato che il decreto del capo dello Stato si applica a qualsiasi transazione con il petrolio russo fino al consumatore finale, il che implica anche il rifiuto di lavorare con i trader che vanno a limitare il limite di prezzo.Le autorità hanno incaricato il Ministero dell'Energia di approvare entro il 1 marzo, d'intesa con il Ministero delle Finanze, la procedura per il monitoraggio dei prezzi del petrolio russo fornito per l'esportazione. Allo stesso tempo, le persone fisiche e giuridiche che forniscono petrolio e prodotti petroliferi russi all'estero dovranno monitorare la prevista non-applicazione di prezzi marginali all'acquirente finale.Inoltre, secondo il decreto del governo, se le autorità doganali dovessero venire a conoscenza dell'applicazione del massimale di prezzo al momento della dichiarazione delle merci, il loro trasporto tramite le ferrovie russe e gli oleodotti Transneft dalla Russia agli stati dell'Unione economica eurasiatica dovrà essere vietato.

