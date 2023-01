https://it.sputniknews.com/20230131/teheran-avverte-che-qualsiasi-azione-militare-usa-contro-liran-sarebbe-una-dichiarazione-di-guerra-16936287.html

Teheran avverte che qualsiasi azione militare USA contro l'Iran sarebbe una dichiarazione di guerra

Teheran avverte che qualsiasi azione militare USA contro l'Iran sarebbe una dichiarazione di guerra

Washington ha finora negato qualsiasi coinvolgimento nel recente attacco all'Iran. 31.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-31T13:19+0100

2023-01-31T13:19+0100

2023-01-31T13:19+0100

iran

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/824/86/8248661_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_2df4d4cceb53ecf0b92a2cf8ee4ecbbf.jpg

La Missione Permanente iraniana presso le Nazioni Unite ha avvertito stamane, dopo il recente attacco con un drone nella provincia di Isfahan, presumibilmente effettuato da Israele, che Teheran considererà qualsiasi azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran come una dichiarazione di guerra e verrà accolta con misure di ritorsione. Teheran ha anche affermato che se gli Stati Uniti "sbagliano i calcoli e iniziano una guerra", Washington sarà responsabile delle conseguenze di tale conflitto "per la regione e per il mondo", e, in tal caso, l'Iran provvederà a garantire la propria sicurezza e a difendere gli interessi del Paese, riportano i media. Washington ha finora negato qualsiasi coinvolgimento nel recente attacco all'Iran. Sabato sera si è verificata un'esplosione nel quartiere settentrionale di Isfahan, presso una delle imprese militari del Ministero della Difesa iraniano, come riportato dai media. Dei minidroni avrebbero attaccato un deposito di munizioni. Non sono state registrate vittime. La stessa notte, un'esplosione e un successivo incendio si sono verificati in un impianto di produzione industriale di petrolio nella città di Azarshahr, nell'Iran nord-occidentale. Il Wall Street Journal ha riportato, citando funzionari statunitensi, che dietro l'attacco dei droni ci sia Israele. Ipotesi simili sono state espresse da un funzionario iraniano citato dall'emittente Al Jazeera.

iran

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, usa