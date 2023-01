https://it.sputniknews.com/20230131/legitto-ha-intenzione-di-aumentare-limportazione-di-cereali-dalla-russia-16937379.html

L'Egitto ha intenzione di aumentare l'importazione di cereali dalla Russia

L'Egitto ha intenzione di aumentare l'importazione di cereali dalla Russia

L' Egitto prevede di aumentare le importazioni di grano russo, ha annunciato il 31 gennaio il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry."Puntiamo non solo a mantenere gli attuali volumi e tassi di consegna, ma anche a rafforzarli", continua il ministro, ma il Paese intende anche espandere il commercio di altri prodotti.Partenariato industriale ed energeticoOltre a ciò, sono state discusse le prospettive di espansione della partnership in molti settori tra cui l'industria e il settore energetico, sottolinea il ministro egiziano.Da parte sua, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha sottolineato l'aumento del commercio:Cambi in valute nazionaliI due Paesi hanno anche in programma di aumentare i loro scambi in valute nazionali , ha affermato il capo della diplomazia egiziana:"Siamo solo all'inizio, dovremo condurre una serie di consultazioni su questi temi. Tuttavia, puntiamo a lavorare in questo settore", conclude il diplomatico.

