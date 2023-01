https://it.sputniknews.com/20230131/la-polonia-vuole-formare-una-coalizione-contro-la-partecipazione-della-russia-alle-olimpiadi-2024-16936700.html

La Polonia vuole formare una coalizione contro la partecipazione della Russia alle Olimpiadi 2024

La Polonia vuole formare una coalizione contro la partecipazione della Russia alle Olimpiadi 2024

Polonia e Gran Bretagna hanno annunciato la creazione di una coalizione contro la partecipazione di Russia e Bielorussia alle Olimpiadi del 2024. 31.01.2023, Sputnik Italia

Il ministro dello sport polacco Kamil Bortnichuk ha annunciato la sua intenzione di creare una coalizione insieme al Regno Unito contro la partecipazione delle squadre russa e bielorussa alle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi.Secondo Bortnichuk, se agli atleti russi e bielorussi fosse consentita l'ammissione alle Olimpiadi, la Polonia e altri Paesi "potrebbero avanzare un ultimatum".Il Comitato Olimpico Polacco è tra i numerosi Comitati Olimpici Nazionali in Europa che hanno espresso la loro opposizione alla possibilità che Russia e Bielorussia partecipino alle Olimpiadi di Parigi.Il Comitato sportivo norvegese (NIF) ha sottolineato che la sua posizione riguardo al divieto di atleti russi e bielorussi rimane "immutata e irremovibile", in una dichiarazione:Il 25 gennaio il CIO ha chiesto il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali con uno stato neutrale, proponendo di non consentire di garaggiare agli atleti che hanno sostenuto attivamente l'operazione speciale in Ucraina.Successivamente, il capo del CIO, Thomas Bach, in un'intervista allo Spiegel, ha affermato che gli atleti russi e bielorussi potranno eventualmente prendere parte alle Olimpiadi del 2024 sotto una bandiera neutrale.Successivamente si è saputo che l'Assemblea generale del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina il 3 febbraio prenderà in considerazione la possibilità di un boicottaggio dei Giochi olimpici del 2024 a Parigi se gli atleti russi e bielorussi potranno tornare nelle arene sportive internazionali.Bach ha affermato che il boicottaggio dell'Ucraina non è in linea con la missione dell'organizzazione.

