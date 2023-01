https://it.sputniknews.com/20230131/il-programma-nucleare-iraniano-e-andato-oltre-i-limiti-fissati-dal-jcpoa-16936422.html

Il programma nucleare iraniano è andato oltre i limiti fissati dal JCPOA

Lo ha dichiarato il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna e Rappresentante permanente russo all'AIEA Mikhail Ulyanov. 31.01.2023, Sputnik Italia

"Il ritiro di Washington dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sul nucleare iraniano ha stimolato lo sviluppo del programma nucleare di Teheran, che ora è andato oltre i limiti fissati dall'accordo sotto quasi tutti gli aspetti, ma questi passi sono reversibili", ha dichiarato il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna e Rappresentante permanente russo all'AIEA Mikhail Ulyanov."Tuttavia, tutto ciò avviene sotto il pieno e vigile controllo dell'AIEA. Inoltre, i passi compiuti dall'Iran nel suiperamento degli accordi del JCPOA sono reversibili, e per ciò si richiede ben poco: tornare al tavolo dei negoziati di Vienna e ripristinare l'accordo sul nucleare", ha sottolineato il diplomatico russo.Lo stesso ha ricordato che lo sviluppo del programma nucleare iraniano è, in linea di principio, discusso in ogni sessione del consiglio dei rappresentanti dell'AIEA, "ma, ancora una volta, questo non ha nulla a che fare con i veri processi politici e diplomatici", ha concluso Ulyanov.

