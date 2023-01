https://it.sputniknews.com/20230131/il-nipote-di-de-gaulle-chiede-di-mettere-un-freno-agli-usa-e-una-pace-sostenibile-con-la-russia-16936183.html

Il nipote di De Gaulle chiede di mettere un freno agli USA e una pace sostenibile con la Russia

Il nipote di De Gaulle chiede di mettere un freno agli USA e una pace sostenibile con la Russia

Dopo la fornitura di carri armati, Kiev potrebbe ricevere armi ancora più potenti, ma armare l'Ucraina aumenta i rischi di una terza guerra mondiale, ha... 31.01.2023, Sputnik Italia

"Purtroppo questa decisione provocherà la fornitura di armi sempre più potenti, armi di portata sempre maggiore. Purtroppo aumenterà il rischio di un conflitto nucleare. Questo è l'abisso sull'orlo del quale ci troviamo", ha dichiarato durante la tavola rotonda "Il ricordo della Seconda Guerra Mondiale in Russia e in Francia". In occasione dell'80° anniversario della vittoria nella battaglia di Stalingrado", organizzato dal gruppo media Russia Today. Il nipote del generale ha affermato che è giunto il momento di fare pace e di "ragionare con gli americani" in questo conflitto e di raggiungere una pace sostenibile con la Russia. La scorsa settimana, il governo tedesco ha annunciato, dopo le pressioni degli alleati della NATO, che avrebbe consegnato i Leopard 2 all'Ucraina e avrebbe permesso la consegna di carri armati tedeschi ad altri paesi che ne dispongono. La Germania prevede di fornire una compagnia di 14 Leopard 2 di tipo A6 dalle scorte della Bundeswehr nella prima fase. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio all'Ucraina di un battaglione di 31 moderni carri armati Abrams di propria produzione, pur se la Casa Bianca ha specificato che la consegna richiederà "molti mesi".

