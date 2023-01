https://it.sputniknews.com/20230131/il-cio-definisce-calunniose-le-accuse-di-corruzione-da-parte-dellucraina-16934937.html

Il CIO definisce calunniose le accuse di corruzione da parte dell'Ucraina

Il 25 gennaio, il Comitato Esecutivo del CIO ha sostenuto il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali in condizione di... 31.01.2023, Sputnik Italia

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha definito calunniose le accuse di corruzione da parte del consigliere dell'ufficio presidenziale di Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, espresse dopo che l'organizzazione ha annunciato la potenziale possibilità di ammissione dei russi alle qualificazioni per i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Il 25 gennaio, il Comitato Esecutivo del CIO ha sostenuto il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali in condizione di neutralità, suggerendo però di non ammettere gli atleti che hanno sostenuto attivamente l'operazione speciale in Ucraina. In risposta, Podolyak, sulla sua pagina Twitter, ha accusato l'organizzazione con sede a Losanna di promuovere la violenza e la distruzione e di essere corrotta dalla Russia. Nel febbraio 2022, il CIO ha raccomandato alle federazioni sportive internazionali di non permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare a causa della situazione in Ucraina. Alcune federazioni internazionali hanno seguito la raccomandazione, mentre altre hanno permesso agli atleti di rimanere in uno stato neutrale.

