Gli Usa consentono l'uso di armi nucleari come deterrente contro la Corea del Nord

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha consentito l'uso di armi nucleari per proteggere la Corea del Sud. 31.01.2023, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti sono pronti a difendere la Corea del Sud dalla Corea del Nord, anche con l'aiuto di armi nucleari", ha dichiarato il Direttore del Pentagono Lloyd Austin in una conferenza stampa a Seoul.Secondo il Direttore, lo scorso anno c'è stato un "numero senza precedenti" di provocazioni da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea.Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno condannato le azioni di Pyongyang, compresi i lanci di missili e le recenti incursioni di droni.Alla fine dello scorso anno, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato che la Corea del Nord intende costruire la più potente forza nucleare strategica del mondo.Secondo lui, il possesso di un "potere assoluto senza precedenti" aiuterà a proteggere la dignità e la sovranità della Repubblica. A tal fine, Pyongyang testa costantemente missili di vario tipo, compresi i missili balistici.Secondo i militari giapponesi e sudcoreani, alcuni di loro potrebbero raggiungere gli Stati Uniti.Seoul accusa la Corea del Nord di essere pronta a iniziare una guerra, chiede l'arresto immediato dello sviluppo nucleare del Paese e minaccia il suo vicino settentrionale con l'ipotesi di una dura risposta in caso di attacco.Il sistema di difesa della Corea del Sud è costituito da tre elementi: il sistema di attacco preventivo Kill Chain, il sistema di difesa missilistica KAMD e il sistema di "punizione massiccia e ritorsione" KMPR.Quest'ultimo implica un lancio di massa di missili in caso di attacco da parte della Corea del Nord.

