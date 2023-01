https://it.sputniknews.com/20230131/a-kiev-esortano-a-vietare-agli-studenti-di-parlare-russo-16937776.html

A Kiev esortano a vietare agli studenti di parlare russo

Il difensore civico della lingua ucraina Kremin ha esortato le università a vietare agli studenti di parlare russo. 31.01.2023, Sputnik Italia

Il commissario per la protezione della lingua ucraina Taras Kremin ha affermato che le università ucraine "dovrebbero vietare agli studenti di comunicare in russo all'interno delle mura degli istituti di istruzione superiore", seguendo l'esempio dell'Accademia Kiev-Mohyla.In precedenza, un membro del consiglio di sorveglianza dell'Accademia Kiev-Mohyla, l'ex-Vice primo ministro ucraino Gennady Zubko, aveva dichiarato che era vietato parlare russo all'interno del territorio dell'università.Zubko aveva sottolineato che il divieto non riguarda l'insegnamento in russo, che, secondo lui, non viene condotto da molto tempo, ma la comunicazione personale tra studenti, insegnanti e personale amministrativo dell'università.Commentando le accuse di natura discriminatoria di questa decisione dell'università, il difensore civico linguistico ha espresso fiducia che nessuno avrebbe citato in giudizio l'università, il che "rafforza il ruolo della lingua ucraina".La Verkhovna Rada ha adottato la legge "sulla garanzia della funzione della lingua ucraina come lingua di stato" il 25 aprile 2019.Il documento implica che i cittadini devono usare la lingua nazionale in tutti gli ambiti della vita.Per la violazione di questa legge è prevista una sanzione amministrativa sotto forma di una multa di 3.400 grivne (circa 92 dollari).

