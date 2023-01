Spesa militare in Polonia raggiungerà il 4%

https://it.sputniknews.com/20230130/spesa-militare-in-polonia-raggiungera-il-4-16933498.html

La spesa militare della Polonia nel 2023 raggiungerà il 4%, ha affermato ai giornalisti il ​​primo ministro Mateusz Morawiecki. 30.01.2023, Sputnik Italia

Per il 2022, il bilancio della difesa della Polonia era previsto al 2,4% del PIL, contro lo standard per i membri della NATO del 2%. Per il 2023 si prevedeva di portarlo al 3% del PIL (circa 28 miliardi di dollari)."La guerra in Ucraina è un motivo per armarsi ancora più velocemente. Pertanto, quest'anno faremo sforzi senza precedenti: il 4% del PIL per l'esercito polacco", ha affermato Morawiecki."Questa, forse, sarà la più grande percentuale destinata all'esercito tra tutti i paesi della NATO", ha aggiunto.

