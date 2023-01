https://it.sputniknews.com/20230130/scholz-parla-di-un-interesse-speciale-per-il-litio-cileno-16933054.html

Scholz parla di un "interesse speciale" per il litio cileno

"Le aziende tedesche sono molto interessate ad espandere la cooperazione, in particolare sul litio, e vogliamo sostenere il Cile nel suo percorso verso un'estrazione sostenibile", ha dichiarato Scholz durante una conferenza stampa congiunta con il presidente cileno Gabriel Boric a Santiago del Cile.Il cancelliere tedesco, nel corso del suo tour in America Latina, ha anche ricordato il lancio di una joint venture per la produzione di idrogeno."Sono lieto che accettiate l'invito a co-presiedere del Climate Club in modo da poter compiere progressi verso la neutralità climatica. In questo contesto, le energie rinnovabili e l'idrogeno saranno di particolare importanza in futuro", ha aggiunto Scholz.Durante la visita, il cancelliere tedesco ha firmato accordi di cooperazione su tecnologia e innovazione, industria mineraria ed economia con la parte cilena, la società nazionale cilena del rame Codelco e la metallurgica europea Aurubis hanno firmato un memorandum d'intesa.

