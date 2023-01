https://it.sputniknews.com/20230130/presidente-croato-definisce-immorale-la-posizione-delloccidente-sullucraina-16933917.html

Presidente croato definisce immorale la posizione dell'Occidente sull'Ucraina

Presidente croato definisce immorale la posizione dell'Occidente sull'Ucraina

La posizione dell'Occidente collettivo nel conflitto in Ucraina è immorale, a causa delle ostilità il paese rimarrà senza una popolazione maschile a causa... 30.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-30T17:29+0100

2023-01-30T17:29+0100

2023-01-30T17:29+0100

la situazione in ucraina

croazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957893_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_49de9275ff3cd3bbd9a70ba3c2acbb55.jpg

“Ursula von der Leyen ha detto due mesi fa che sono stati uccisi 100.000 soldati ucraini, il che significa che altri 250.000 sono rimasti feriti. Se questo è vero, allora ora i morti sono 150.000. I russi hanno il vantaggio in munizioni, artiglieria, un numero illimitato di loro e qual è la soluzione: lasciare l'Ucraina completamente senza uomini? Non sono il presidente dell'Ucraina, ma ho avuto simpatia per questo paese", ha detto il presidente in un briefing.Secondo Milanovic, i pacifisti e i combattenti per la pace di ieri in Occidente ora vogliono "bere il sangue di qualcun altro", ma senza rischiare personalmente."Questo è profondamente immorale, quello che stiamo facendo come Occidente collettivo, che in realtà non esiste, perché non c'è soluzione. La soluzione non è un cambio di potere in Russia. E i carri armati tedeschi a Kharkov uniranno ancora di più i russi e li avvicineranno alla Repubblica popolare cinese, questo sta già accadendo. È politicamente poco saggio e danneggia l'Occidente", ha sottolineato il presidente croato. Secondo lui, l'attuale sviluppo del conflitto armato porta a tattiche di terra bruciata. Milanovic ha espresso disponibilità, in qualità di Presidente e Comandante Supremo della Croazia, a fornire assistenza umanitaria e condannare l'aggressione senza alcun coinvolgimento militare.Nel 2022 la Croazia, secondo le autorità, ha stanziato 16,5 milioni di euro per equipaggiare quattro brigate di forze ucraine e ha inviato a Kiev mitragliatrici e munizioni.Il presidente croato Zoran Milanovic si è ripetutamente opposto a qualsiasi partecipazione dell'esercito croato agli eventi in Ucraina e ha espresso dubbi sull'efficacia delle sanzioni, che non hanno impedito al governo di Plenkovic di assumere una delle posizioni più dure nei confronti della Federazione Russa nel Balcani occidentali e fornire assistenza a Kiev, oltre a tenere in autunno a Zagabria un incontro della cosiddetta "Piattaforma di Crimea" con la partecipazione del membro del Congresso Nancy Pelosi.

croazia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

croazia