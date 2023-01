https://it.sputniknews.com/20230130/mosca-condanna-lattacco-di-droni-a-una-struttura-militare-in-iran-16933155.html

Mosca condanna l'attacco di droni a una struttura militare in Iran

Mosca condanna fermamente l'attacco di droni a una struttura militare in Iran, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili, ha affermato il ministero degli... 30.01.2023, Sputnik Italia

In precedenza, l'agenzia IRNA aveva riportato che il deposito di munizioni del ministero della Difesa iraniano nella città di Isfahan, dove domenica notte si è verificata una potente esplosione, è stato attaccato da droni."Condanniamo fermamente qualsiasi azione provocatoria potenzialmente in grado di provocare un'escalation incontrollata della tensione in una regione già lontana dalla calma. Tali azioni distruttive possono avere conseguenze imprevedibili per la pace e la stabilità in Medio Oriente", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota.

