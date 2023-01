https://it.sputniknews.com/20230130/ministero-esteri-iraniano-convoca-lincaricato-daffari-ucraino-per-parole-consigliere-di-zelensky-16933799.html

Ministero Esteri iraniano convoca l'incaricato d'affari ucraino per parole consigliere di Zelensky

Ministero Esteri iraniano convoca l'incaricato d'affari ucraino per parole consigliere di Zelensky

Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'incaricato d'affari dell'Ucraina a Teheran Evhen Kravchenko dopo la dichiarazione del consigliere del... 30.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-30T14:45+0100

2023-01-30T14:45+0100

2023-01-30T14:45+0100

la situazione in ucraina

iran

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/888/71/8887102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f120759486c17d85735f5f66e0addd7.jpg

Nella giornata di ieri, Podolyak aveva scritto su Twitter che l'attacco al sito del ministero della Difesa iraniano ad Isfahan potrebbe essere correlato agli eventi in Ucraina e alla presunta assistenza alla Russia da parte di Teheran. Podolyak ha accompagnato il post con le parole "l'Ucraina vi ha avvertito"."In seguito alla dichiarazione del capo dell'ufficio del Presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak e al riconoscimento della presunta partecipazione di questo Paese all'attacco alla struttura del Ministero della Difesa iraniano a Isfahan, l'Incaricato d'Affari dell'Ucraina in Iran è stato convocato al ministero degli Esteri per fornire spiegazioni in relazione alla dichiarazione del consigliere del presidente dell'Ucraina", si legge nel comunicato.Domenica notte nella città di Isfahan, situata nella parte centrale dell'Iran, c'è stata una forte esplosione. Successivamente, il Ministero della Difesa della Repubblica ha riferito di un attacco fallito di mini-droni con esplosivi a un sito militare. Uno dei droni è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea, gli altri due sono stati intercettati e fatti saltare in aria dai militari.

iran

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, ucraina, politica