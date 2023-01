https://it.sputniknews.com/20230130/cina-proteggera-le-sue-imprese-in-caso-di-sanzioni-statunitensi-contro-di-loro-a-causa-dellucraina-16932953.html

Cina proteggerà le sue imprese in caso di sanzioni statunitensi contro di loro a causa dell'Ucraina

Le autorità cinesi non staranno a guardare e intendono proteggere le imprese cinesi in caso di imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti nei loro... 30.01.2023, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti lanciano costantemente accuse infondate contro la Cina. Non accetteremo tali attacchi che non operano sulla base dei fatti e non staremo a guardare con calma come Washington viola gli interessi legittimi delle imprese cinesi senza alcun motivo razionale", ha sottolineato la portavoce, commentando informazioni su possibili contromisure da parte degli Stati Uniti contro le società cinesi che non rispettano le sanzioni statunitensi contro la Russia a causa dell'Ucraina.Il diplomatico cinese ha osservato che Washington è il principale colpevole dell'escalation del conflitto ucraino. Mao Ning ha ricordato che gli Stati Uniti stanno fornendo armi a Kiev, complicando la situazione di crisi."Se gli Stati Uniti lo desiderassero sinceramente, questa crisi sarebbe finita nel più breve tempo possibile", ha concluso.John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato venerdì che gli Stati Uniti stanno esortando la Cina a non sostenere l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Secondo lui, Washington intende agire contro le aziende, comprese quelle cinesi, che violano il regime di sanzioni statunitensi contro Mosca.

