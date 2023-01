https://it.sputniknews.com/20230130/artiglieria-russa-colpisce-base-militare-ucraina-di-ochakov-16934299.html

Artiglieria russa colpisce base militare ucraina di Ochakov

Artiglieri russi hanno attaccato una base militare ucraina nella città di Ochakiv, nella regione di Nikolaev, dove è schierata una delle unità del 73° Centro... 30.01.2023, Sputnik Italia

"Secondo le informazioni della nostra fonte dalla ristretta cerchia del comando delle forze armate dell'Ucraina, di notte è stato effettuato un attacco di artiglieria sulla base della Marina ucraina nella città di Ochakiv ... dove una delle unità di si trova il 73° Centro per le operazioni speciali navali. A seguito dei danni causati dall'incendio, i sistemi di supporto vitale e le infrastrutture di attracco sono stati distrutti. Le perdite del nemico ammontano a tre veicoli, 14 nazisti sono stati eliminati e sette sono rimasti feriti", ha detto.Secondo lui, tra i militari morti c'erano mercenari britannici, "che conducevano un addestramento speciale per i combattenti ucraini per commettere sabotaggi nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov".

ucraina, russia, difesa