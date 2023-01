https://it.sputniknews.com/20230129/wsj-funzionari-occidentali-ritengono-che-in-ucraina-il-tempo-sia-dalla-parte-della-russia-16931830.html

WSJ: funzionari occidentali ritengono che in Ucraina il tempo sia dalla parte della Russia

WSJ: funzionari occidentali ritengono che in Ucraina il tempo sia dalla parte della Russia

Un certo numero di funzionari occidentali ritiene che nella situazione in Ucraina il tempo sia dalla parte della Federazione Russa, riporta il Wall Street... 29.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-29T18:15+0100

2023-01-29T18:15+0100

2023-01-29T18:15+0100

la situazione in ucraina

ucraina

russia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1d/16931811_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a3ec387f29bb8d6d8f07a0bca19450ed.jpg

Secondo il giornale, lo scorso anno i funzionari occidentali credevano che più a lungo continuassero gli scontri, maggiori fossero le possibilità di vittoria di Kiev. Tuttavia, nel tempo, la fiducia nell'affidabilità di tale posizione è diventata fiacca.Secondo il giornale, i funzionari ora temono che Mosca possa "vincere" in qualsiasi conflitto prolungato "di logoramento". La decisione di aumentare il volume dell'assistenza militare fornita a Kiev è dovuta a questo motivo, afferma l'articolo.Secondo il WSJ, un certo numero di funzionari in Occidente non considerano ancora "realistica" la tesi dei loro partner secondo cui un sostegno più attivo a Kiev porterà a una conclusione più rapida del conflitto.Inoltre, non vi è alcuna certezza che l'Ucraina sarà in grado di effettuare offensive simili a quelle dell'anno scorso, afferma il rapporto.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che gonfiare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

ucraina

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, usa