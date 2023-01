https://it.sputniknews.com/20230129/parlamentari-iraniani-visiteranno-il-sito-del-ministero-della-difesa-attaccato-dai-droni-16931570.html

Parlamentari iraniani visiteranno il sito del ministero della Difesa attaccato dai droni

Parlamentari iraniani visiteranno il sito del ministero della Difesa attaccato dai droni

Tre membri della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano intendono visitare un sito del ministero della Difesa... 29.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-29T14:45+0100

2023-01-29T14:45+0100

2023-01-29T14:45+0100

iran

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1d/16931412_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6500cf2a077d9ea614e794a04e19e40c.jpg

Come precedentemente riportato dai media iraniani, il sito militare ha subito danni minori a seguito dell'attacco dei mini-droni, non ci sono state segnalazioni di vittime e feriti. È stato riferito che uno dei droni è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea, altri due dispositivi sono stati intercettati dai militari e fatti saltare in aria."Tre membri della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento si recheranno a Isfahan per ispezionare il luogo dell'esplosione avvenuta ieri sera (presso il sito del ministero della Difesa - ndr)", ha detto Tasnim citando Heiyari.

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, difesa