Mosca: non possiamo concordare consultazioni sulla pesca nelle nostre acque territoriali con Tokyo

La Russia ha informato il Giappone che non può concordare consultazioni sulla pesca giapponese nelle acque territoriali russe a causa delle misure anti-russe... 29.01.2023, Sputnik Italia

"Nel contesto delle misure anti-russe adottate dal governo giapponese, che ovviamente sono contrarie allo spirito e alla lettera dell'accordo del 1998 sul rafforzamento e lo sviluppo del buon vicinato, la parte russa ha informato Tokyo che non può coordinare lo svolgimento di consultazioni intergovernative sull'attuazione di questo accordo", ha affermato il diplomatico.Zakharova ha osservato che "l'accordo tra il governo della Federazione Russa e il governo del Giappone su alcune questioni di cooperazione nel campo della raccolta delle risorse biologiche marine del 1998 regola la pesca giapponese nel mare territoriale russo nell'area delle Curili meridionali Isole e occupa un posto speciale nel complesso della cooperazione russo-giapponese nel campo della pesca"."Firmando questo documento, le parti sono partite dalla volontà di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni di buon vicinato tra i due Paesi, che è stato sottolineato nel testo dell'accordo stesso. Per più di 20 anni, l'attuazione dell'accordo è stata, ovviamente, non priva di problemi, ma generalmente costruttiva", ha spiegato.Zakharova ha sottolineato che la Russia categoricamente non accetta alcuna "protesta" da parte giapponese in relazione a questa decisione. "Per tornare a un dialogo normale, i vicini giapponesi dovrebbero mostrare un elementare rispetto per il nostro Paese, un desiderio di raddrizzare le relazioni bilaterali. Finora non abbiamo notato un tale desiderio nel governo giapponese", ha detto.

