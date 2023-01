https://it.sputniknews.com/20230129/il-leader-dellopposizione-tedesca-definisce-il-punto-piu-vulnerabile-della-nato-16932059.html

Il leader dell'opposizione tedesca definisce il punto più vulnerabile della NATO

La Bundeswehr ha urgente bisogno di nuovi equipaggiamenti, il Paese ha bisogno di più veicoli corazzati, navi da guerra e artiglieria, ora il Mar Baltico è il... 29.01.2023, Sputnik Italia

"La Bundeswehr ha urgente bisogno di nuovi equipaggiamenti. Abbiamo creato tutte le condizioni per questo in parlamento con l'aiuto di un fondo speciale. E' successo nove mesi fa e praticamente non è successo nulla", ha detto Merz in un'intervista al quotidiano tedesco Bild am Sonntag.Ha aggiunto che è necessario riorganizzare la difesa alleata e nazionale."La Germania ha bisogno di più veicoli corazzati, più navi da guerra, più artiglieria. Il Mar Baltico è il mare più vulnerabile dell'intera zona della NATO", ha sottolineato Merz.Il Bundestag e il Bundesrat nel giugno dello scorso anno, a maggioranza, hanno sostenuto l'iniziativa di febbraio del cancelliere tedesco Olaf Scholz di creare un fondo speciale per la Bundeswehr per 100 miliardi di euro. Pertanto, le forze armate tedesche, secondo il cancelliere, possono essere considerate il più grande esercito regolare d'Europa.

