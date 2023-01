I partiti di destra in Serbia hanno definito il piano dell'Occidente per il Kosovo una resa

https://it.sputniknews.com/20230129/i-partiti-di-destra-in-serbia-hanno-definito-il-piano-delloccidente-per-il-kosovo-una-resa-16930542.html

Il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva affermato in precedenza che le autorità del Paese non hanno ancora concordato e non hanno firmato le ultime proposte occidentali per una soluzione nell'autoproclamata Repubblica del Kosovo, che prevedono l'ingresso graduale del territorio nel Consiglio d'Europa, UNESCO e l'ONU senza il riconoscimento formale dell'indipendenza di Belgrado. Ha anche osservato che non è più corretto chiamare questo piano franco-tedesco, poiché viene promosso sia da Bruxelles che dagli Stati Uniti.Sabato, i rappresentanti del Movimento Zavetniki, del Nuovo Partito Democratico della Serbia (NDSS), del Movimento Dveri, del Movimento per la Restaurazione del Regno di Serbia (POKS) e delle relative forze politiche si sono riuniti con bandiere e simboli nazionali davanti alla residenza del capo di stato nel centro di Belgrado. L'azione si è svolta con il titolo "Appello congiunto in relazione al nuovo ultimatum sul Kosovo e Metochia".Il 2 e 3 febbraio il parlamento serbo dovrebbe tenere un esame dettagliato della situazione in Kosovo e Metochia.

