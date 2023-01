https://it.sputniknews.com/20230129/difesa-aerea-russa-nella-zona-delloperazione-speciale-sara-rafforzata-con-i-sistemi-pantsir-sm-16930314.html

Difesa aerea russa nella zona dell'operazione speciale sarà rafforzata con i sistemi Pantsir-SM

Il sistema di difesa aerea russo, installato nella zona dell'operazione militare speciale in Ucraina, sarà presto rinforzato con gli ultimi complessi... 29.01.2023, Sputnik Italia

"Tali complessi saranno in grado di colpire droni e razzi lanciati da guerriglieri ucraini, compresi i razzi dell’artiglieria reattiva americava HIMARS, a una distanza significativamente maggiore", ha affermato la fonte.In futuro, secondo la fonte, si prevede anche di testare Pantsir-SM, equipaggiato con mini-razzi per la distruzione di droni e proiettili non guidati di sistemi di razzi a lancio multiplo di tipo Grad, nell'area dell’operazione militare speciale. Ha ricordato che un sistema può essere dotato 48 minimissili.Secondo fonti aperte, Pantsir-SM ha ricevuto un nuovo radar di rilevamento del bersaglio con un array di antenne a fasi, che ha caratteristiche migliorate in termini di raggio di rilevamento di bersagli aerei, immunità al rumore e risoluzione. Il complesso ha anche ricevuto un nuovo radar multifunzionale per il tracciamento del bersaglio e la guida missilistica.

