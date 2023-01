https://it.sputniknews.com/20230129/adesione-nato-la-svezia-spera-di-trovare-un-accordo-con-la-turchia-in-estate-16930824.html

Adesione NATO, la Svezia spera di trovare un accordo con la Turchia in estate

Il ministro degli Esteri svedese ha affermato che sullo sfondo delle proteste con il rogo del Corano, il processo di adesione del regno alla NATO è stato... 29.01.2023, Sputnik Italia

I ministri degli esteri dei paesi della NATO stanno preparando il prossimo vertice dell'alleanza, che si terrà a Vilnius l'11-12 luglio 2023.Agence France-Presse ha riferito venerdì che il leader di estrema destra Paludan ha bruciato un Corano fuori da una moschea nella capitale danese. Successivamente si è saputo che un'azione simile si è svolta presso il dipartimento consolare dell'ambasciata russa in Danimarca, con sede a Copenaghen. La missione diplomatica russa ha condannato tali azioni.In precedenza, il 21 gennaio, il leader del "Corso duro" aveva bruciato il libro sacro dei musulmani presso l'ambasciata turca a Stoccolma, avendo precedentemente ricevuto il permesso dalle autorità svedesi per questa azione.Tayyip Erdogan ha affermato il 23 gennaio che la Svezia non dovrebbe contare sul sostegno turco per la sua candidatura ad aderire alla NATO. Il leader del movimento di estrema destra Pegida, Edwin Wagensveld, ha organizzato lunedì una manifestazione a L'Aia, strappando diverse pagine del Corano e poi bruciandole.

